Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a prezentat miercuri, in cadrul emisiunii ''Punctul de Intalnire'', un interviu emotionant cu doctorul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara. In interviul acordat jurnalisului Dragoș Boța, celebrul medic a marturisit ca și-a pierdut speranta…

- Șapte saptamani are bebelușul cu Covid-19 internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara. Exista pericolul unor complicații majore in cazul micului pacient, așa ca doctorii au decis sa realizeze un control pulmonar.

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara vin cu o alternativa la Remdesivir, leac tot mai greu de gasit in Romania și la nivel mondial. Aceștia au inclus in schema de tratament aplicata pacienților infectați cu Covid-19 un medicament folosit in tratarea…

- Intr-un interviu acordat Libertatea, dr. Musta a precizat ca sistemul medical din Romania a ajuns aproape de limita, in lupta cu noul coronavirus. "In foarte multe dintre orasele mari, numarul de paturi alocate pentru sectiile COVID sunt ocupate. De exemplu, la noi, in Spitalul Victor Babes…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți seara ca in depozite exista 4.000 de flacoane de Remdesivir, dar ca medicamentul nu trebuie vazut ca un „element salvator”. El a fost intrebat marți seara la TVR daca sunt probleme cu aprovizionarea cu Remdesivir. „De la inceputul lunii iulie noi am…

- Șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș" din Timișoara, Virgil Musta, a atenționat, luni, asupra faptului ca secțiile de terapie intensiva sunt pline și se poate ajunge la momentul in care se vor selecta pacienții bolnavi de COVID-19, in funcție de șansele de supraviețuire, noteaza…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert Live, moderata de jurnalistul Dragoș Boța, deputatul și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca nimeni nu poate sa spuna ca Nicolae Robu nu a muncit de dimineața pana seara pentru acest oraș. „Putem recunoaște ca Nicolae Robu a facut multe greșeli,…

- Medicul Virgil Musta spune ca este nevoie de masuri rapide și eficiente. In caz contrar, sistemul medical va fi copleșit. Numai cu masuri clare putem evita sa ajungem in situația Italiei de la inceputul pandemiei. Pe de alta parte, șeful Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara…