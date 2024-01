Medicul Valeria Herdea este noul președinte al CNAS Premierul Ciolacu a semnat luni decizia de numire a medicului Valeria Herdea in funcția de membru al consiliului de administrație și președinte cu rang de secretar de stat al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Valeria Herdea este absolventa a Facultații de Pediatrie a Universitații de Medicina și Farmacie din Tg. Mureș. Este medic primar de medicina de familie cu profil pediatrie și instructor formator. Este vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania – Departamentul Economico-Social și de Asigurari de Sanatate, dar și membru al Comitetului Național de Coordonare al Activitaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

