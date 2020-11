Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului marcata in fiecare an la data de 14 noiembrie, dna. Dr. Monica Terteliu Baițan, Medic Șef al Secției de Boli Infecțioase și coordonator COVID la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, membra a Rotary Club Suceava Cetate, transmite urmatorul…

- Alti 201 doljeni au fost confirmati cu noul coronavirus in 24 de ore, conform bilantului de miercuri, 21.10.2020. In total, 4806 de oameni din judet au fost infectati cu Covid-19 de la debutul pandemiei. Numarul total de teste efectuate pana ieri in Dolj era de 43384, ceea ce inseamna ca 9% dintre persoanele…

- Un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care necesita dializa, a fugit din Spitalul Judetean de Urgenta, fiind adus inapoi de politisti.Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, miercuri, ca pacientul are o simptomatologie de COVID…

- Un medic renumit de la Spitalul Județean ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este internat la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorița, pentru ca e vorba despre o femeie, nu este singura, ci cu fiica ei. Surse apropiate au relatat pentru ZiarMM.ro faptul ca fata…

- Americanii vor date suplimentare despre persoana care a suferit efecte adverse la vaccinul AstraZeneca. Vestea buna este ca alte opt vaccinuri impotriva coronavirusului sunt in stadii avansate. Cu toate acestea, doctorul Cristian Oancea spune ca vor mai trece luni bune pana cand vom avea un vaccin…

- Sefa sectiei de Anestezie-Terapie Intensiva de la Maternitatea Bucur din Bucuresti - maternitate COVID - dr. Raluca Ologu, este infectata cu noul coronaviirus. Medicul este internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes”.

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a primit patru ventilatoare din partea Departamentului pentru Situații de Urgența. Au mai fost aduse la unitatea medicala patru monitoare și 12 injectomate automate, toate primite in comodat. Echipamentele vor intra in dotarea Cecției ATI COVID. „ Au fost livrate…