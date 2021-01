Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, azi, ca obligativitatea purtarii maștii in exterior pe teritoriul Romaniei, masura decisa de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), este legala. Dosarul a fost deschis de o avocata din Constanța, Minodora Ion, impotriva Departamentului de…

- Persoanele cu obezitate sunt mai expuse riscului de infecție cu SARS-CoV-2 și de-a face forme severe de COVID-19. Dr Cristian Boru, medic roman stabilit in Italia, lucreaza la Centrul de Excelența in Chirurgia bariatrica de la Universitatea ,,La Sapienza” din Roma, unul dintre puținele centre din…

- Ciprian Cociuba, un medic roman stabilit in Marea Britanie, anunta ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului si sustine ca vaccinul este "o binecuvantare" de la Dumnezeu, informeaza Adevarul. Ciprian Cociuba lucreaza ca medic ATI in spitalul din Yeovil, un oras din sudul Angliei, iar intr-o inregistrare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis suspendarea zborurilor din și catre Regatul Unit, incepand de astazi, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. O decizie similara a fost luata și de catre autoritațile din Austria, Olanda, Belgia, Bulgaria și Franța, dupa ce in Marea Britanie…

- Italia, Belgia și Olanda a anunțat ca au anulat zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 descoperita in sud-estul Angliei. Intr-o intervenție la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, intr-o intalnire de lucru, in format videoconferinta, organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte, ca trebuie mentinute masurile dispuse de catre autoritati prin care slujbele religioase se pot desfasura simultan atat in interiorul, cat si in afara…

- Inca un mare medic roman a pierdut lupta cu Covid! Reputatul chirurg Calota Firmilian a murit, la Craiova, la varsta de 66 de ani. Medicul era internat la terapie intensiva, dupa ce fusese...

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), susține ca lupta cu COVID-19 a fost pierduta in București. Medicul afirma ca, in aceste conditii, "este foarte clar" ca indicele de infectare coronavirus va atinge 3 la mia de locuitori in Capitala.