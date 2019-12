Medicul Olivia Burta a uimit-o pe Kinga Sebestyen! Devine unul din cei mai buni instructori Kangoo Jumps?

Stiri pe aceeasi tema

- Kinga Sebestyen a facut show cu NANA pe hiturile anilor ‘90 Cea care a facut fenomenul Kangoo Jumps faimos in toata lumea a urcat pe scena Arenei Antonio Alexe si a condus o sesiune de Kangoo Jumps pe acordurile hiturilor actuale, dar si ale celor de altadata. Sesiunea de Kangoo Jumps a fost indeajuns…

- Clujenii se pot insanatosi cu Kangoo Jumps. Kinga Sebestyen lanseaza studiul KAPO – Sanatate pe Ghete Cei care au probleme cu coloana sau cu genunchii, au multe kilograme in plus, diabet zaharat, spondiloza, reprezinta grupul tinta principal in acest program. Studiul pilot s-a derulat din in acest an,…

- Kinga Sebestyen a dat startul unui nou studiu de insanatosire pe ghete Kangoo Jumps. Iata cum te poti inscrie! Persoanele care doresc sa urmeze sase luni de antrenamente Kangoo Jumps personalizate, special create pentru a corecta problemele de sanatate, se pot inscrie completand formularul online disponibil…

- A dus Oradea spre cartea Recordurilor organizand in Piața Unirii cea mai mare clasa de Kangoo Jumps din istorie. Dupa succesul primului studiu KAPO – Sanatate pe ghete, in urma caruia 80 de persoane din Oradea și-au imbunatațit considerabil starea de sanatate prin exerciții de tip Kangoo…

- Kinga Sebestyen si medicul Olivia Burta vor bate recordul Kangoo Jumps in Oradea alaturi de copiii lor Printre acestea se vor afla si copiii lor, unul dintre acestia venind tocmai din Canada pentru a lua parte la manifestatie. “Vrem sa motivam generatiile viitoare sa faca sport, sa aiba grija de sanatate…

- Kinga Sebestyen s-a despartit de logodnic in pragul nuntii de dragul carierei Relatia cu spaniolul Pablo dura de mai bine de patru ani si parea sa se indrepte sigur spre altar. Planurile s-au schimbat insa radical anul acesta dupa ce Kinga a decis sa se mute in Oradea pentru a supraveghea indeaproape…

- Kinga Sebestyen, renumita antrenoare și creator de programe de slabit și recuperare medicala, pregatește cea mai mare ora de Kangoo Jumps din istorie. Evenimentul va avea loc pe 13 octombrie in Piața Mare din Oradea, unde vor participa peste 1300 de persoane. Reprezentanții Carții Recordurilor vor inregistra…

- „E nevoie sa fim peste 1.500 de persoane pentru a dobori recordul mondial și sa intram in Guiness World Records! Vino sa facem mișcare in cea mai mare clasa de Kangoo Jumps din istorie, in cel mai frumos oraș din Romania! Nu e nevoie sa ai ghete! Avem noi tot echipamentul pentru tine!”, e mesajul…