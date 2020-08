Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de coronavirus a fost luni sub 1.000. Au fost 779 de imbolnaviri in 24 de ore, dar numarul testelor efectuate ... The post Exista o soluție simpla prin care, in doua saptamani, sa avem o imbunatațire a crizei sanitare. Medic: S-a vazut peste tot in lume appeared first on Renasterea…

- Medicul Adrian Marinescu a declarat ca exista o soluție simpla prin care, in doua saptamani, sa avem o imbunatațire a crizei sanitare. Conform medicului Adrian Marinescu, masca e cea mai importanta pentru ca „e un lucru practic”: „Daca ne gandim la celelalte masuri, poate ca distanțarea nu depinde doar…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus a fost luni sub 1.000. Au fost 779 de imbolnaviri in 24 de ore, dar numarul testelor efectuate a fost foarte mic - puțin peste 6.600. Așa ca rata de infectare ramane totuși ridicata - peste 11%. A crescut numarul persoanelor aflate in stare grava la ATI. Un nou record…

- O criza bancara s-ar putea suprapune crizei sanitare. Oficial BCE: Bancile din zona euro ar putea avea in curand dificultati Bancile din zona euro ar putea avea in curand dificultati, daca actuala criza se va agrava si va eroda capitalul acestora, a afirmat italianul Andrea Enria, presedintele cosiliului…

- ”Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a semnat, astazi, primele 10 contracte pentru finantarea din fonduri europene a cheltuielilor spitalelor Covid-19. Contractele semnate, in valoare totala de 205,1 milioane lei, sunt finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin intermediul…

- Ziarul Unirea Orban: „Sincer va spun ca nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile”. Ce soluție are premierul Orban: „Sincer va spun ca nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile”. Ce soluție are premierul Premierul Ludovic Orban a dat asigurari sambata ca problema alocatiilor va fi solutionata in doua…

- Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice incep sa devina mai vizibile, prin scaderi usor mai pronuntate fata de anul precedent in cazul natalitatii si printr-un trend usor crescator in cazul deceselor, la nivelul lunii aprilie, informeaza INS.