Medicul Emilian Imbri: Trebuie să trăim CU FRICĂ! Doctorul Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalul Victor Babeș, a declarat ca, in ciuda faptului ca masurile de relaxare vor incepe din data de 15 mai, medicii nu pot lasa garda jos. ”Nu ne-am liniștit, pentru ca ceva poate nu va fi in regula, ceva crunt. (...) Cred ca jumatate din capacitatea spitalului va ramane dedicata bolnavilor cu coronavirus, pentru ca septembrie și octombrie nu sunt departe. Lunile astea trec și noi știm ceva despre COVID, dar nu știm mare lucru. Cu privire la perioada urmatoare, medicul suține ca nu trebuie sa ne relaxam total, ci sa ne desfașuram toate activitațile cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

In contextul in care numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 a depașit 10.000 in doar 2 luni de la confirmarea primului caz de coronavirus in Romania, managerul Spitalului Victor Babeș trage un semnal de alarma cu privire la modul in care va trebui sa traim de acum in colo, pentru a preveni inmulțirea…

