Medicul care a vindecat peste 100 de pacienţi cu coronavirus. Pe majoritatea i-a tratat chiar acasă la ei Primul lui caz a fost un rezident local care a sunat la spital avand simptome asemanatoare noului coronavirus. Cavanna și colegii sai l-au vizitat acasa, i-au efectuat un test de ultrasunete și i-au prescris imediat medicamente antivirale utilizate in mod normal pentru tratarea malariei, lupusului și artritei reumatoide. De atunci, peste 100 de pacienți au fost tratați acasa de Cavanna și echipa sa. Pe langa tratament, pacienții primesc si un aparat cu care sa isi masoare saturatia de oxigen. Marea majoritate a pacienților tratați de doctor au raspuns bine la tratament și la recuperarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

