- Calin Dobos, esteticianul vedetelor, a murit miercuri, 26 octombrie, intr-un accident cu motocicleta la urcarea pe Pasajul Basarab din Bucuresti. Medicul, in varsta de 48 de ani, a pierdut controlul motocicletei la urcarea pe podul Basarab, in momentul in care a incercat sa faca o depasire. Acesta a…

- Medicul Calin Doboș, „chirurgul vedetelor”, a murit miercuri intr-un accident cu motocicleta in București. Medicul, in varsta de 48 de ani, ar fi pierdut controlul motocicletei la urcarea pe podul Basarab și a intrat intr-un stalp, scrie Viața Libera.

- Medicul Calin Doboș a murit intr-un accident de circulație produs pe podul Basarab. Apropiații spun ca tragedia s-a intamplat din cauza unui șofer care conducea o mașina care l-ar fi lovit din plin, fiind spulberat de pe motocicleta direct intr-un stalp. Motocicleta a aterizat la zeci de metri. Pe de…

- Curtea de Apel Galați s-a pronunțat joi definitiv in dosarul in care fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Braila, Gheorghe Bunea Stancu, fusese trimis in judecata in anul 2014 pentru fapte de corupție. Dupa aproape 8 ani de procese, instanța de apel a menținut prima soluție pronunțata la Tribunalul…

- Caz incredibil sanctionat de CEDO. Curtea de la Strasbourg a condamnat Statul Roman la plata unei despagubiri de 65 de mii de euro catre vaduva unui taximetrist din Braila. In 2009, tanarul a fost confundat cu un interlop periculos, blocat in trafic si impuscat in cap de politie.

- Un șofer din București a murit, joi, intr-un accident pe DE 584, intre Baraganul și Insuraței, județul Braila, dupa ce masina pe care o conducea a facut o depașire periculoasa și a izbit un alt autovehicul. Un adolescent de 16 ani, aflat in mașina lovita,

- Primarul comunei brailene Sutesti, Costica Dobre, care a devenit de curand subiectul unor articole aparute in presa centrala pe tema condamnarii sale pentru proxenetism si aderare la grup infractional organizat, a declarat ca sentinta data de Curtea de Apel Galati nu i-a interzis dreptul de a candida,…

- Patru persoane, intre care trei cetateni romani, au murit si alte noua au fost ranite in accidentul rutier care a avut loc in Bulgaria, la Veliko Tarnovo. Cinci pacienți romani internați in acest moment in spitalul din Veliko Tarnovo vor fi aduși in țara cu mai multe elicoptere. Ranitii romani, transportati…