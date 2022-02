Medicul Adrian Marinescu: „Nimic care să ne mai amintească de pandemie” Adrian Marinescu, director medical la Institutul “Matei Balș” din București, apreciaza ca pana de Paște, romanii nu vor mai fi obligați sa urmeze restricțiile cu care s-au obișnuit in ultimii doi ani. Adrian Marinescu a facut ateva precizari, la Antena 3, dupa ultimul anunț al ministrului Sanatații legat de relaxarea masurilor anti-COVID și finalul pandemiei. Directorul medical de la Institutul “Matei Balș” din București, a apreciat ca pana de Paște, romanii nu vor mai fi obligați sa urmeze restricțiile cu care s-au obișnuit in ultimii doi ani. Vor fi niște etape “Putem sa spunem ca nu vom mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

