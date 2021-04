Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Marinescu susține ca in cazul lui Alexandru Arșinel, care s-a infectat cu Covid-19, nu a fost dovada ineficienței vaccinurilor, ci din contra. „Eu cred ca se intampla exact invers, e dovada ca daca ma vaccinez și apoi ma infectez, nu voi face boala, nu voi face o forma severa, nu voi avea complicații.…

- Medicul Adrian Marinescu, medic infecționist al Institutului Matei Balș din Capitala, a declarat la Digi24 ca in cazul lui Alexandru Arșinel faptul ca s-a vaccinat l-a ajutat sa nu faca o forma severa a bolii. Actorul a fost imunizat in urma cu aproximativ doua luni, iar recent s-a infectat cu Covid-19.

- Actorul Alexandru Arsinel (81 de ani) si sotia lui, Marilena, sunt internati de patru zile la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, dupa ce au fost diagnosticati cu Covid-19, la doua luni de la vaccinare. Alexandru Arșinel și soția lui au crezut de la inceput in existența…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș din București, estimeaza ca „pandemia se va inchide transformand-o in focare de regiune sau in focare izolate și lucrul acesta va insemna o perioada mai lunga de timp”, informeaza Digi24 . Adrian Marinescu a precizat ca pandemia nu se inchide…

- Data Safety Monitoring Board, un comitet independent care a monitorizat studiul clinic, și-a exprimat ingrijorarile cu privire la informații incomplete oferite de AstraZeneca. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie „Ceea ce ar fi putut construi o imagine completa…

- Vaccinul anti-Covid Pfizer/BioNTech a fost capabil sa neutralizeze o noua varianta a coronavirusului care se raspandește rapid in Brazilia, potrivit unui studiu de laborator publicat luni in New England Journal of Medicine, relateaza Reuters . Sange prelevat de la oameni carora li se administrasera…

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 ar trebui sa evite consumul de alcool, macar o zi, deoarece acesta poate reduce raspunsul imun al organismului, ceea ce ar face ca vaccinul sa fie ineficient, au explicat doi medici romani, consultați de Libertatea. Aceeași recomandare o fac și experții…

- Comediantul si realizatorul de televiziune Toni Grecu este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Toni Grecu a dezmințit zvonurile ca ar fi fost internat la Terapie Intensiva, dar a recunoscut ca s-a confruntat cu o forma…