- Un tribunal din Moscova a amendat un post de televiziune rus cu un milion de ruble, pentru ca a difuzat un videoclip de-al lui Nikolai Baskov -„Странник”. Instanța a calificat unele secvențe din clip drept „propaganda LGBT”.

- Medicul care era de garda in noaptea in care a murit Alexandra a fost demis. Decizia conducerii spitalului vine la 4 luni de cand tanara de 25 de ani, gravida in 13 saptamani, s-a stins in chinuri pe patul de spital, dupa 7 ore de dureri in care nimeni nu a bagat-o in seama. Moartea ei a starnit un…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani a dispus desfacerea contractului de munca al medicului Mariana Pitrop de pe Sectia de obstetrica si ginecologie, considerata responsabila de moartea Alexandrei Ivanov, o tanara de 25 de ani care ajunsese la Maternitate pentru a naste. Decizia…

- O doctorita a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, dupa ce ar fi primit mita de la peste 280 de pacienti sau de la membri ai familiilor acestora, au anuntat reprezentantii Parchetului. Potrivit sursei citate, aceasta – care este specialist oncolog – a fost…

- Un barbat aflat in arest preventiv in Penitenciarul Aiud a fost trimis in judecata pentru ultraj. I. P. din Ighiu a amenințat cu moartea, dar și cu incendierea doi polițiști ai secției și risca ani grei de inchisoare. Faptele s-au petrecut in 1 septembrie 2023, iar o luna mai tarziu, barbatul a fost…

Un barbat a fost reținut duminica, fiind acuzat ca și-a ucis soția in varsta de 47 de ani și fiica, in varsta de 14 ani,