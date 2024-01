Stiri pe aceeasi tema

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- Un incendiu a izbucnit, dupa-amiaza, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Iasi. Cincisprezece locatari au iesit singuri din imobil, alte zece persoane fiind evacuate de pompieri. O femeie si fiul sau de circa cinci luni au fost preluati in stare grava de ambulante si transportati…

- Pentru a-și salva copilul, dupa ce apartamentul in care se aflau a fost cuprins de flacari, o mama din Iași a recurs la un gest socant. Femeia a imbracat copilul in mai multe straturi de haine, l-a infasurat in plapuma si l-a aruncat pe geam de la etajul 3, iar apoi, fara sa ezite, s-a aruncat si ea…

- Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii Sf. Maria Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.In urma investigatiilor biologice si imagistice, pacientul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie.…

- Rezultatul analizelor a venit ca un trasnet in familia celui mic. Parintii au aflat ca Robert are o tumora cerebrala de patru centimetri. In prag de sarbatori, copilul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

- Este ancheta la Spitalul din Dorohoi, dupa ce o femeie din județul Botoșani a relatat pe o rețea sociala cum soțul ei nu ar fi fost ingrijit cum trebuie in unitatea medicala. Dupa cateva ore, omul a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Citește și: 60 de persoane au fost…

- Printre pacientii internati in cursul anului 2023 la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi se numara si 32 de persoane din strainatate, care au platit intre 25.000 de lei si 40.000 de lei pentru a beneficia de interventii medicale complexe la noi in țara

- Meteorologii anunța un val de aer polar in toata țara: temperaturi scazute, zapada și chiar polei. Medicii avertizeaza ca iarna este ”sezonul atacului de cord”. Trebuie reținut ca frigul, ca și canicula, reprezinta un factor de stres major pentru organism, mai ales in cazul persoanelor varstnice și/sau…