Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul austriac de Interne a comunicat, la solicitarea postului Digi24, cerințele pentru acceptarea Romaniei in Schengen, cu precizarea ca se refera doar la transportul aerian. Dezbaterile privind eliminarea controalelor la frontierele terestre raman separate. Austria a stabilit trei condiții esențiale…

- Medicii de familie au o intarziere de plata de 21 de zile, dupa ce Casele de Asigurari de Sanatate nu au respectat termenul contractual de plata integrala pentru serviciile de medicina primara din luna octombrie. Mai multi medici de familie din judetul Mures vor ca de luni sa inchida cabinetele, a declarat,…

- Orașul din Romania in care nimeni nu vrea sa locuiasca: Chiriile incep de la 9 leiMai puțin de 3.500 de oameni traiesc in Aninoasa, județul Hunedoara, unul dintre cele mai sarace orașe din Romania. Iarna ii pune la grea incercare pe localnici, in orașul ținut in viața pana anii 2000 de carbune.…

- ​Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR), afirma ca actuala lege a malpraxisului medical nemultumeste atat pacientii, dar si medicii, care nu se simt protejati de asigurarea civila platita acum, in mod obligatoriu. Dupa finalizare a propunerilor rezultate in urma dezbaterilor…

- O tanara din Gorj a fost condamnata la cinci ani de inchisoare dupa ce ar fi inșelat un italian cu aproape un milion de euro. I-ar fi promis barbatului ca se vor casatori și vor intemeia o familie, dar dupa ce l-a convins sa-i vireze sume importante de bani, nu i-a mai raspuns la telefon. Italianul…

- Cele mai multe voturi au fost obținute de dr. Razvan Cimpeanu, Ana Maria Cristina Mihalcea, Adrian Miu, Eugen Dragoș Chihaia, Andaluzia Manuela Moise, Adrian Bistriceanu și Lucian Șerpescu, dintre care va fi ales noul președinte al organizației profesionale. Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania…

- Organizarea alegerilor pentru membrii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, care vor avea loc in aceasta saptamana, a provocat un scandal imens, dupa ce stomatologii din județul Timiș au fost scoși in totalitate din „ecuație” și nu mai pot participa. „Comisia Electorala…