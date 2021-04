Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia, o echipa de chirurgi a efectuat cu succes, vineri, o operatie pe cord deschis la un pacient, in timp ce spitalul unde avea loc intervenția era cuprins de flacari, in urma unui incendiu, relateaza AFP, citata de News . Operația a avut loc la parter, iar doctorii nu au putut intrerupe intervenția…

- Pandemic Controller, aplicația unica in țara prin care pacienții cu coronavirus din Timiș pot fi tratați acasa cu ajutorul medicilor de familie, se afla in evaluare la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Anunțul a fost facut de catre primarul Dominic Fritz, care a precizat ca OMS evalueaza mai multe…

- In urma cu o saptamana, Catalin Botezatu (54 de ani) anunța pe rețelele de socializare ca va fi supus unei noi intervenții chirurgicale in clinica din Istanbul, un se trateaza cand are vreo problema. „Sunt din nou la Istanbul, la spitalul care are grija de mine. Da, voi suferi o noua intervenție chirurgicala,…

- Barbatul de 79 de ani fusese operat la Spitalul din Constanța pentru boala sa cronica și intervenția fusese o reușita.Duminica dimineața, barbatul s-a sinucis, aruncandu-se de la etajul cinci al unitații medicale, conform Mediafax.Medicii care au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor nu au reușit…

- Politistii giurgiuveni fac cercetari dupa ce casa unei batrane, in varsta de 85 de ani, din localitatea Toporu a luat foc, sambata, ca urmare a folosirii intentionate a unei surse de aprindere, femeia suferind un atac de panica si avand nevoie de ingrijiri medicale, informeza Agerpres. "Pompierii…

- Fetita abandonata la doar doua saptamani de viata intr-un bloc locativ din Chisinau se afla in prezent la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi".Medicii spun ca aceasta se simte bine.

- Se deschid teatrele in București. Primul spectacol dupa relaxarea retricțiilor este programat, azi, 27 ianuarie, la teatrul Nottara. Reprezentanții teatrului transmit ca ocuparea locurilor in sala se va face in ordinea sosirii. In primul weekend din februarie spectatorii pot merge și la Teatrul Național,…

- Medicii dintr-un spital din Romani au descoperit o alta cale spre vindecarea bolnavilor e COVID-19. Ce tratament minune a fost gasit de specialiștii romani și care sunt primele experiențe cu aceasta opțiune? Nou tratament pentru videcarea bolnavilor de COVID-19 Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…