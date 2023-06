Stiri pe aceeasi tema

- Cativa mii de polonezi au manifestat miercuri la Varsovia pentru a denunta un nou deces al unei femei insarcinate, de care considera ca este responsabila legea anti-avort, una din cele mai restrictive din Europa, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Un caz clinic rar a fost inregistrat la Institutul Mamei și Copilului din capitala. Medicii au efectuat o operație complexa unei paciente de 15 ani și au indepartat o tumoare de 3 kilograme. "Pacienta a fost internata in instituția noastra cu un istoric de 12 luni de dureri abdominale periodice, marire…

- O tumora gigant, de 26 de centimetri și 3,325 kilograme, a fost extirpata de la un baiat de 10 ani, din Georgia, la un spital din Istanbul, Turcia. Copilului i-a fost descoperita boala dupa ce s-a prabușit in timpul unui meci de fotbal, informeaza Mediafax.Tumora gigant, prima diagnosticata la un…

- Monica Tatoiu a avut parte de scandal in aeroport. Femeia de afaceri este foc și para. Cunoscuta vedeta din showbiz-ul de la noi acuza compania aeriana de neglijența, dupa ce zborul a intarziat din probleme tehnice.

- O tanara in varsta de 24 de ani care avea un chist ovarian cu o greutate de aproape 100 de kilograme a fost operata cu succes de medici in Polonia, relateaza dpa. Femeia a amanat sa mearga la doctor deoarece ii era frica. O cavitate plina cu lichid s-a format pe unul dintre ovarele femeii, a anuntat…

- O tanara cu un chist ovarian in greutate de aproape 100 de kilograme a fost operata cu succes de medici in Polonia, relateaza dpa, citata de Agerpres. O cavitate plina cu lichid s-a format pe unul dintre ovarele femeii de 24 de ani, a anuntat joi Spitalul Clinic Universitar din orasul Rzeszow, in sud-estul…

- O femeie, de 49 de ani, a fost operata la clinica Mangiagalli a Policlinicii din Milano pentru extirparea unei tumori ovariene de 42 de kilograme, scrie presa din Peninsula. La inceputul anului 2022, ea a luat foarte mult in greutate, ajungand de la 78 la 120 de kilograme. „Nu am avut niciodata dureri…