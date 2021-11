Medicii germani șocați că familiile unor pacienți români, în stare gravă, au refuzat ajutorul Romania a transferat din nou pacienți bolnavi de COVID-19 in Germania, 6 oameni fiind transportați cu o aeronava militara a Forțelor Aeriene Germane in doua spitale nemțești. Transferul a fost realizat de o echipa de medici germani care a sosit in țara inca de saptamana trecuta. Potrivit Digi24, aceștia au fost impresionați de munca depusa de colegii lor romani. Pe de alta parte, au fost șocați sa constate ca familiile unor pacienți romani, in stare grava, au refuzat ajutorul. Motivul este unul ireal: rudele se temeau ca cei dragi vor fi supuși unor experimente. Numarul celor care au fost transferați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

