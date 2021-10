Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) a obținut o victorie majora in lupta pentru menținerea școlilor deschise, in condiții de siguranța pentru elevi și profesori. Dupa luni intregi de presiune continua asupra decidenților din Educație și Sanatate, Guvernul a acceptat in sfarșit propunerea PSD de a se renunța…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- Guvernul discuta posibilitatea de a introduce certificatele Covid pentru ca restaurantele sa poata ramane deschise și cand o localitatea trece de incidența de 3 cazuri la mia de locuitori, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu intr-un briefing de presa susținut la guvern. Decizia finala va aparține…

- Intalnire la Palatul Victoria, dupa cresterea preturilor la gaze si reclamatiile privind modificarea contractelor si facturile exorbitante. Premierul anunta ca se cauta solutii, iar ministrul Energiei a avertizat ca incep controalele la furnizori. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Doctorii vor primi 60 de lei pentru vaccinarea acasa și 40 de lei in ambulatoriu.

- Medicii s-ar putea pensiona la 67 de ani. Noile modificari pe care Guvernul le are in vedere Potrivit Antena 3, executivul vrea sa modifice legea in vigoare. Este prima dovada ca, treptat, se pregatește varsta de pensionare pentru toate categoriile de salariați. ”In prezent, legea 95/2006, legea sanatații,…

- Ministerul Sanatatii a informat, marti, ca 70% dintre medicii din spitalele publice erau vaccinati, la finalul lunii iulie, impotriva COVID-19, dintre care 69% cu schema completa. In spitalele publice lucreaza 36.312 de medici. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii transmis AGERPRES,…

- In localuri vor putea intra doar persoane vaccinate, programul de functionare ramanand pana la ora 02.00, a declarat premierul Florin Cițu miercuri. Guvernul a adoptat miercuri hotararea cu noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare din 1 august. Astfel, va crește numarul persoanelor care vor…