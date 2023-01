Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de medici plasticieni de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, condusa de medicul Sidonia Susanu, a facut o noua minune. Medicii i-au replantat piciorul amputat de tren unui adolescent de 15 ani, in urma unui accident feroviar cumplit petrecut marți, la Vatra Dornei. Operația de reatașare…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.