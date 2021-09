Stiri pe aceeasi tema

- Gestul iresponsabil de a pleca acasa pe propria semnatura l-a costat, din nefericire, viața pe tanarul de 34 de ani nevaccinat, care a stat aproape o luna internat și intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Barbatul nu s-a vaccinat pentru…

- Seful sectiei de Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ‘Dr. Victor Babes’ din Timisoara, Virgil Musta, spune ca lupta cu noul coronavirus, in ultimul an si jumatate, a fost asemeni unui razboi mondial si subliniaza ca ‘desi vaccinarea este cea mai eficienta metoda de…

