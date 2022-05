Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de frontiera in stare de ebrietate a luat la palme o polițista care a intervenit la o chemare, dar și i-a stricat telefonul. Polițistul de frontiera batauș a sarit cu pumnii și la un echipaj de poliție al IP Hincești, dar și a deteriorat un Duster al poliției. Incidentul a avut loc in…

- Presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe, a semnat, in cadrul Forumului Transfrontalier, acordul de cooperare cu Raionul Taraclia și o anexa la acordul de cooperare pe care judetul Iasi il are cu raionul Hincești. „Județul Iași are astfel acorduri de cooperare cu 22 de raioane din Republica Moldova,…

- Interventie neurochirurgicala in premiera la Spitalul Militar Central Foto: Arhiva. O interventie neurochirurgicala a fost realizata în premiera, la Spitalul Militar Central din capitala. Cinci tumori cerebrale au fost înlaturate în timpul unei singure operatii. Unei paciente…

- Distribuția pastilelor cu iod a fost amanata! Comprimatele vor ajunge la romani la jumatatea lunii aprilie, asta deși Ministerul Sanatații anunțase ca imparțirea va incepe azi. Nu se știe insa cum vor fi distribuite pentru ca medicii de familie refuza sa faca acest lucru. Doctorii susțin ca intr-o singura…

- 296 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care trei in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 3 652 de teste. Din numarul total de cazuri șapte sunt asociate cu contact in afara țarii, patru din Ucraina (patru refugiați), cate unul din Romania, Marea…

- 431 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 4 795 de teste.Printre persoanele infectate sunt 16 lucratori medicali: șapte doctori și noua asistenți medicali.

- Doctorii de la Secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara au trimis, marți, ajutoare Spitalului din Odessa (Ucraina). Acestea constau in materiale sanitare și medicamente. Asociatia pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara doneaza Secției ATI a Spitalului din Odessa materiale sanitare și medicamente,…

- Specialiștii de la Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic “Sf. Spiridon” Iași au implantat, in urgența, un cardiostimulator cardiac unui pacient ucrainean ce suferise un infarct. “Un infarct miocardic acut instrumentat la Kiev (angioplastie coronariana) și trimis apoi urgent la Iași in condițiile…