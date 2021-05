Autoritațile au dezvaluit faptul ca medicii de familie au fost incluși in campania de vaccinare doar pentru a infrange rezistența și reticența varstnicilor la imunizarea anti-Covid. Astfel, s-a considerat ca increderea batranilor in medicii de familie va fi mult mai eficienta decat comunicarea de pana acum facuta de reprezentanții Guvernului. Stimulați cu 40 de lei […] The post Medicii de familie, somați sa-i convinga pe batrani sa se vaccineze first appeared on Ziarul National .