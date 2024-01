Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici de familie, dar și din ambulatorii au ieșit in strada, miercuri, 17 ianuarie, pentru a protesta in fața Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Nu oricum, cu ci pancarte pe care sunt scrise diferite mesaje, in ideea ca nemulțumirile lor vor fi mai clar vazute de catre decidenți. La…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Medicii specialisti din ambulatorii si medicii de familie din București n-au mai așteptat rezultatul negocierilor de joi și miercuri de dimineața si-au suspendat programul de lucru. Acum picheteaza sediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), informeaza Antena…

- Medicii de familie si din ambulatorii de specialitate protesteaza miercuri in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Ei spun ca vor fi nevoiți inchida cabinetele daca decizia de reducere a bugetelor de la 1 februarie ramane in picioare. Asta inseamna ca milioane de pacienți vor ajunge in situația…

- Medicii de familie si din ambulatorii de specialitate protesteaza miercuri in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Ei spun ca vor fi nevoiți inchida cabinetele daca decizia de reducere a bugetelor de la 1 februarie ramane in picioare. Asta inseamna ca milioane de pacienți vor ajunge in situația…

- Medicii specialisti din ambulator au intrat in greva japoneza si se pregatesc de o greva de avertisment, iar multi dintre medicii de familie nu vor semna luna viitoare contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate si ameninta ca vor inchide cabinetele daca nu se revine asupra bugetului alocat pentru…

- Medicii de familie nu opresc protestele și amenința cu greva generala, daca se va pune in aplicare propunerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) prin care le sunt reduse semnificativ veniturile. Dupa Timișoara, și medicii din Targu Mureș și-au strigat nemulțumirile in strada și sunt deciși…

- Intr-un context in care sistemul de sanatate se confrunta deja cu numeroase provocari, medicii de familie și cei din ambulatoriile de specialitate se pregatesc sa intre in greva in semn de protest fața de decizia Casei Naționale de Asigurari de Sanatate de a reduce tarifele pentru consultații și servicii…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat, astazi, 11 ianuarie 2024, valorile punctelor per capita și per serviciu – sumele decontate pentru fiecare pacient inscris in lista (in cazul medicilor de familie) și pentru fiecare serviciu medical oferit – in cazul medicilor de familie și al medicilor…