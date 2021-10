Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care la nivelul judetului Prahova s-a triplat numarul persoanelor care solicita vaccinul anti-COVID, Directia de Sanatate Publica intarzie sa faca publica lista completa a medicilor de familie, respectiv a cabinetelor medicale individuale (CMI) din judet, implicate in campania de vaccinare.

- Situația de necrezut se petrece in Reșița, unde cei care sunt testați pozitiv cu coronavirus prefera sa se trateze acasa, pe baza unor rețete de pe internet, fara vreun consult medical. Anunțul a fost facut chiar de managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara, medicul Cristian Oancea. Prsedintele…

- „Am avut o pacienta care ne-a sunat ca și-a facut test in urma cu șapte zile care a fost pozitiv, fara sa ne anunțe a luat tratament nu știu de cine prescris. Astazi era stare grava, motiv pentru care am trimis ambulanța sa o duca la urgența, nu știu daca a fost internata pentru ca nu sunt locuri”,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a inceput campania de vaccinare antigripala in judet, aproape 6.000 de doze de vaccin antigripal fiind distribuite catre medicii de familie, au informat, marti, reprezentantii institutiei. ‘Toti medicii de familie din Vrancea au solicitat vaccin antigripal.…

- Medicii de la Spitalul Județean Bacau, unde o fata de doar 13 ani, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19, spun ca aceasta a facut o forma fulminanta de pneumonie și a ajuns la Urgențe dupa ce, dimineața, mersese „pe picioarele ei” la medicul de familie, scrie Ziarul…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis le-a distribuit medicilor de familie si centrelor de vaccinare aproape 40.000 de tichete de masa, in valoare de cate 20 de lei fiecare, pentru peste 7.000 de persoane complet vaccinate. Voucherele pot fi ridicate in termen de 60 de zile de la data efectuarii…

- Pacienții confirmați cu Covid-19, evaluați medical ZILNIC la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia Pacienții confirmați cu COVID-19, care nu se afla in stare grava și nu necesita internare continua, pot beneficia de evaluarea medicala a starii de sanatate, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia.…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea, in colaborare cu medicii de familie, organizeaza in luna august 2021, activitati de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanța protecției solare, in prevenirea cancerelor de piele. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații,…