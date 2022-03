Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Andrei și Gabriel Dragoi sunt doi hairstyliști din București care au descoperit beneficiile muncii voluntare, pe care o imbina cu munca la salonul pe care Gabriela l-a deschis in urma cu 16 ani. In ultimii ani au tuns gratuit bolnavi și batrani izolați, au strans bani pentru diferite cauze…

- Actrița Dana Rogoz și-a anunțat apropiații și admiratorii de pe rețelele sociale ca ea și copiii sai, Lia și Vlad, au fost confirmați cu noul coronavirus. Actrița a dat detalii despre starea de sanatate a familiei ei. Dana Rogoz a primit confirmarea infectarii cu coronavirus miercuri seara, dupa efectuarea…

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania susțin sancționarea derapajelor din Parlamentul Romaniei dau se opun limitarii transmisiilor live ale lucrarilor din comisii sau ședințele de plen. „Acum se incearca o revenire la perioada de dinaintea lui 2016, cand Parlamentul era un clopot sub care nu se știa…

- Noul comandant al Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I” este colonelul Neculai Șerban. Ordinul de numire in funcție a fost citit de șeful Direcției personal și mobilizare din cadrul Statului Major al Apararii, domnul general – maior Claudiu – Mihail Sava, in cadrul unei ceremonii restranse…

- In vreme ce, multi dintre noi, romanii, ne jenam si ne negam marii scriitori – pe Camil Petrescu, pe Mircea Eliade, pe Liviu Rebreanu, pe Marin Preda, pe Mihai Eminescu – pe motiv ca sunt, draga Doamne, invechiti, ramoliti, necorespunzatori standardelor de azi si nu mai avem nevoie de ei, altii, de…

- In urma unui sondaj anual realizat de catre Yahoo! Finance, 1.541 de respondenți s-au declarat suparați din multe motive in acest an, in ceea ce privește platforma Facebook/Meta. Cea mai rea companie a anului 2021 Anual, Yahoo! Finance realizeaza doua sondaje privind companiile anului: cea mai buna…

- La centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din Bucuresti a fost amplasat un brad de Craciun alcatuit din 19.000 de doze de vaccin. Comisarii Garzii de Mediu l-au amendat cu 90.000 de lei pe organizatorul centrului de vaccinare. Comisarii Garzii de Mediu i-au amendat cu 90.000 de lei pe organizatorul…

- In urma cu cateva zile, Nicole Cherry a nascut o fetița perfect sanatoasa, mai exact pe 27 noiembrie. La scurt timp dupa ce a fost externata, proaspata mamica, in varsta de 22 de ani, a fost asaltata cu mesaje despre alaptat. Micuța Anastasia a venit pe lume mai repede decat familia s-ar fi așteptat,…