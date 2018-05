Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal, fiica ex-spionului rus Serghei Skripal, care a fost otravita impreuna cu tatal sau in luna martie in Anglia, a declarat intr-o inregistrare video, difuzata miercuri, ca si-ar dori sa revina in Rusia, dar vrea mai intai sa se recupereze in Marea Britanie, informeaza portalul canadian lapresse.ca.…

- Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, în luna martie, a fost externat din spital, a anuntat vineri serviciul medical al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. La 4 martie, Serghei Skripal,…

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, a fost externata din spital, dupa ce a fost internata in stare grava in luna martie, ea și tatal ei fiind victimele unui atac cu un agent neurotoxic intr-un centru comercial din orașul britanic Salisbury. Femeia in varsta de 33 de ani a fost externata…

- Serviciile secrete ale Marii Britanii spun ca au localizat laboratorul rusesc, în care se producea neurotoxina extrem de periculoasa Noviciok, care a fost folosit la atacul asupra lui Serghei Skripal si a fiicei Iulia, potrivit The Times. Se presupune ca Rusia testa agentul…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…