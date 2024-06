În cât timp se murează castraveții de vară. Cea mai simplă rețetă pentru murături In cat timp se mureaza castraveții de vara. Cea mai simpla rețeta pentru muraturi. Unele gospodine se pregatesc deja sa mureze castraveții. Castraveții se numara printre legumele preferate ale romanilor de murat. Rețeta nu este una foarte complicata. Totuși in cat timp se mureaza castraveții de vara și cand ne putem bucura de ei? Castraveții se mureaza in circa 2-3 saptamani. Iar lista cu ingrediente completa e urmatoarea: 2 kg castraveți 1,5 l apa 30 g sare (o lingura și jumatate) 1 lingura oțet 1 radacina de hrean 1 morcov crenguțe de marar uscat boabe de piper boabe de muștar foi de dafin In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

