Stiri pe aceeasi tema

- Medici britanici de varf avertizeaza partidele politice din Regatul Unit ca este probabila aparitia de focare locale de coronavirus, iar al doilea val al epidemiei este un risc real, transmite Reuters miercuri. 'Desi forma viitoare a pandemiei in Regatul Unit este greu de prevazut, dovezile disponibile…

- Protestele impotriva rasismului la care au participat mii de oameni la Londra si in alte orase importante din Marea Britanie provoaca fara indoiala o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, a declarat duminica ministrul sanatatii britanic, Matt Hancock, citat de Reuters.Citește și: Lovitura…

- Medicii din Marea Britanie vor testa eficienta tratamentelor cu Ibuprofen pentru a vedea daca acest medicament antiinflamator are capacitatea de a diminua dificultatile respiratorii in cazul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si care prezinta simptome severe, informeaza Reuters. Testele vizeaza o…

- Cercetatorii britanici vor studia genele a mii de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19 in incercarea de a dezlega unul dintre misterele asociate noului coronavirus: de ce ucide anumite persoane, iar altora nu le produce nici macar o durere usoara de cap? Oameni de stiinta din Regatul…

- O analiza genetica efectuata pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane care au contractat COVID-19 sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume la finalul anului trecut si se adapteaza la gazdele sale umane, au anuntat miercuri oamenii de stiinta britanici, citati de Reuters, știrea…

- Aproximtiv 250 de ”ventilatoare” achizitionate de Regatul Unit din China pot ”rani sau chiar omori pacientii” in cazul in care sunt folosite in spitale, avertizeaza medici britanici intr-o scrisoare.Aceste aparatele medicale de respiratie artificiala prezinta probleme in alimentarea cu oxigen,…

- Aproximativ 250 de „ventilatoare“ achizitionate de Regatul Unit din China pot „rani sau chiar omori pacientii“ in cazul in care sunt folosite in spitale, avertizeaza medici britanici intr-o scrisoare.

- Ungaria trebuie sa se pregateasca pentru un posibil al doilea val al epidemiei de coronavirus in lunile octombrie sau noiembrie, chiar daca cel mai probabil raspandirea COVID-19 va incetini pe perioada verii, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, la postul national de radio, transmite Reuters.…