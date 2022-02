Stiri pe aceeasi tema

- S-a dechis Centrul de Evaluare COVID-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgența “ Dr. Constantin Opris”, Baia Mare. Medicii se vor ocupa de tratamentul pacientilor indiferent de statutul de asigurat. Centrul de Evaluare va funcționa non-stop si se adreseaza pacienților confirmați pozitivi, care prezinta…

- Antiviralele orale sunt eficiente la toate variantele virale ale COVID-19, insa acestea se pot administra doar pacientilor eligibili pentru un astfel de tratament, in urma prescriptiei medicului, precizeaza specialistii Comisiei de boli infectioase a Ministerului Sanatatii. Medicii specialisti din…

- Ministerul Sanatatii (MS) prezinta principalele caracteristici ale medicamentelor antivirale orale utilizate in tratamentul COVID-19 și ofera raspunsuri la potentiale intrebari punctuale privind administrarea acestora. Antiviralele administrate pe cale orala sunt eficiente la toate variantele virale…

- Medicii unui spital din Germania au publicat pe contul de Facebook al clinicii o fotografie cu o masa plina de flacoale, fiole, cutii și perfuzii cu dieta lichida - tratamentul pentru o singura zi a unui pacient bolnav de COVID-19 in stare grava, scrie digi24.ro.

- Potrivit specialiștilor de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, vindecarea dupa infecția cu Sars Cov 2 este un proces complex care necesita timp și rabdare, iar evaluarea și monitorizarea pacientului sunt indispensabile recuperarii complete. Medicii infecționiști și pneumologi le explica…

- Operațiile facute la scurt timp dupa ce un pacient s-a vindecat de COVID pot fi riscante, avertizeaza specialiștii. Medicii spun ca riscul de mortalitate in acest context este ridicat, cel puțin in primele 6 luni dupa boala, cand organismul este inca slabit. In asemenea situații, decizia in privința…

- Spitalele din Romania nu mai fac fața numarului de cazuri COVID-19. Medicii sunt foarte solicitați, iar țara noastra a cerut ajutorul celorlalte state Europene. Italia este alaturi de noi. Patru pacienți bolnavi de COVID-19 au fost transportați cu un avion militar. Aceștia au preluați de o aeronava…

- Interpretul de muzica populara din Mehedinti Petrica Matu Stoian a murit sambata seara la spitalul din Reșița dupa ce a suferit un șoc septic. Medicii care l-au tratat la spital spun ca acesta ar fi fost complet vaccinat anti-COVID, dar ca a trecut prin boala și facea o terapie de recuperare post-COVID…