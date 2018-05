Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert dintre romani (23%) asociaza durerile in piept cu un atac de cord, iar circa 60% se trateaza cu analgezice si antibiotice atunci cand au dureri dentare, arata un sondaj efectuat de Docbook, prima aplicatie de programari online la medic, dat publicitatii miercuri. Potrivit studiului,…

- Hipotiroidia este cea mai subdiagnosticata boala cu care se confrunta femeile din Romania, avertizeaza medicii endocrinologi, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Afecțiunilor Tiroidiene, potrivit exquis.ro.„Glanda tiroida controleaza toate procesele metabolismului, ceea ce inseamna…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, anunța ca moneda naționala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona.

- Doar trei romani din 1000 sunt interesati, intr-o luna, de tema Marii Uniri si doar unul din 2000 este interesat de Centenarul propriu-zis, cautarile pe Google pornind de la „cand a avut loc Marea Unire” pana la „cati ani sunt ...

- Vasile Mihalcia, un militar-erou, iși risca viața zi de zi pentru baiețelul sau cel mic. In varsta de trei ani, Darius a primit un diagnostic dur la scurt timp dupa ce a venit pe lume. Medicii le-au spus parinților ca fiul lor sufera de tetrapareza spastica, paralizie cerebrala. Din ziua in care au…

- Aproape 40% dintre romanii care vor sa iși schimbe locuința intenționeaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre aceștia iși doresc sa se mute in aceeași localitate. Unde prefera romanii sa caute anunțuri imobiliare, de ce criterii țin cont și care este portretul romanului interesat…

- Romania inregistreaza mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul hepatitei C din Uniunea Europeana - 3,3 la suta. Astfel, se estimeaza ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu acest virus, potrivit managerului Institutului National de Boli Infectioase ,,Matei Bals", prof. Adrian Streinu-Cercel.