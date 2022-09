Medicii avertizeaza: copii cu viroze și infecții respiratorii fac forme severe și ajung la insuficiență respiratorie sau au nevoie de oxigen Unitațile de primiri urgențe și camerele de garda ale spitalelor de pediatrie sunt pline de copii cu viroze și infecții respiratorii. In acest sezon, insa, s-a observat o particularitate a acestora. Mai exact, unii dintre copii fac forme severe și ajung la insuficiența respiratorie, Alții au nevoie de oxigen. Medicii spun ca acesta este doar inceputul și se așteapta la un sezon gripal extrem de agresiv, pentru ca virusul circula mult mai repede și ii afecteaza indeosebi pe copii. Vestea buna este ca anul acesta incepe mai devreme campania de vaccinare. Deja, medicii de familie au primit o parte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

