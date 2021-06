Medicii au trebuit să aleagă între mamă şi făt Caz rar de operatie chirurgicala efectuata saptamana trecuta la Spitalul „Sfantul Spiridon". O echipa interdisciplinara formata din aproximativ 20 de cadre medicale, medici chirurgi, anestezisti, gastroenterologi, ginecologi au salvata o gravida de la moarte. Femeia in varsta de 27 de ani, din Iasi, avea o sarcina de patru luni in evolutie si suferea de mai mult timp de recto-colita hemoragica. Pentru ca starea tinerei s-a agravat, in urma cu o lun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

