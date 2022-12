Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani a fost grav ranita vineri noaptea la Pașcani, unde autocarul in care calatorea s-a rasturnat. Alexia facea parte dintr-un ansamblu folcloric din Botoșani și mergea alaturi de colegii ei la un festival la Slobozia, in Ialomița. Parinții fetei fac acum apel pentru donarea de sange,…

- Alexia Tudose, eleva de la Colegiul Național AT Laurian care a suferit rani grave la brațe in urma accidentului care a avut loc noaptea trecuta la Pașcani, a fost operata peste 12 ore la Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Sfanta Maria”.

- Medicii ieseni incearca sa-i salveze bratele fetei cu mainile amputate in accidentul de la Pascani. Echipa medicala este optimista in privinta salvarii vietii adolescentei de 15 ani, dar prognosticul ramane rezervat in privinta replantarii membrelor, a transmis Alina Belu, managerul Spitalului "Sf.…

- Un copil in varsta de doi ani a fost ranit, sambata, dupa ce o butelie a explodat intr-un bloc din Iași. Copilul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, iar medicii spun ca starea lui este stabila, scrie Ziarul de Iași. Explozia s-a produs sambata intr-un…

- In ciuda discutiilor interminabile la nivelul Parlamentului Romaniei cu privire la cumulul pensiei cu salariul in functiile la stat si a interzicerii, partial, a acestui obicei, exista in continuare „bugetari de lux" in Iasi care beneficiaza de acest avantaj. Un astfel de caz este la Spitalul de Copii…

- Un baiat in varsta de 16 ani a luat medicamente de slabit, procurate de pe internet, și este acum intr-o stare grava in Secția de terapie intensiva a Spitalul ”Sfanta Maria” din Iași. In vreo zece luni, a ajuns la 49 de kilograme de la 100. Inițial, adolescentul a fost la Spitalul din Dorohoi, de unde…

- Copilul care a ajuns la spital luni, in stare critica, din cauza unei diete se simte mai bine. Baiatul, in varsta de 16 ani, este internat la Iasi. Acesta respira singur, dar diagnosticul de bradicardie si endocardita trebuie monitorizat in ATI. „Este in monitorizare in ATI pentru analize extinse si…

- O fetita in varsta de 3 ani din judetul Botosani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie. Accidentul a avut loc zilele trecute, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat la 112. „Cand…