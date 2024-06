Stiri pe aceeasi tema

- 16 copii de la scoala din localitatea Strunga, județul Iași, au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au inceput sa se simta rau. Sunt suspiciuni de intoxicație dupa ce au mancat senvișul primit la pranz.

- Doi frati, de 2 si 3 ani, s-au oparit cu ciorba clocotita in timp ce se jucau in casa. Unul dintre copii mai multe arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Din primele informații, cei doi copii se jucau in casa. Intr-un moment de neatenție, unul dintre ei a cazut in oala…

- ■ o fata de 13 ani a fost agresata de alte doua colege fiind internata șa CPU ■ medicii romașcani au transportat copila la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași ■ toate adolescentele sunt eleve ale Școlii Gimnaziale ”Carol I” din Roman ■ Un gest de o violența extrema și inexplicabila la varsta adolescenței,…

- O femeie de 33 de ani din județul Galați, aflata in coma, a primit un ficat de la un donator aflat in moarte cerebrala, operatia de transplant fiind efectuata in premiera la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi.

- Sezonul acestor insecte a inceput cu o luna mai devreme, pe fondul incalzirii vremii. Eeste bine de știut insa ca nu toate capușele transmit boala Lyme, ci doar cele infectate cu o anumita bacterie. Medicul primar Irina Filipescu de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a vorbit la Radio Romania…