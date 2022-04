Stiri pe aceeasi tema

- Cordul prelevat de la adolescentul de 17 care este donator de ficat pentru fetita de cinci ani internata la Institutul Fundeni cu Boala Wilson va fi transplantat, sambata, la Targu Mures, la o fata de 16 ani cu insuficienta cardiaca in stadiu avansat. Dr. Horatiu Suciu de la Institutul de Urgenta pentru…

- Oamenii din bloc spun ca barbatul, in varsta de 46 de ani, obișnuia sa bea destul de mult și ca ar fi fost intr-o depresie continua de aproape patru ani, mai exact de cand soția lui a murit. Aproape de miezul nopții, vecinii au auzit țipete din apartamentul barbatului și au sunat la 112.Medicii au gasit-o…

- Astazi, la Spitalul Județean de Urgența Buzau a avut loc inca o prelevare de organe. De aceasta data, echipa de specialiști a prelevat organe de la o pacienta in varsta de 62 de ani, care s-a prezentat in stare grava, in coma, in urma cu o saptamana, la U.P.U.-SMURD. „In urma investigatiilor – analize…

- Un pacient in moarte cerebrala va salva viața mai multor persoane, dupa ce organele sale au fost prelevate de medici din Cluj, Targu Mureș și București. Rinichii sai se afla acum la Institutul de Transplant Renal din Cluj.

- O tanara refugiata din Ucraina a nascut o fetita sanatoasa, joi, 3 martie, la Spitalul Judetean de Urgenta SJU Suceava, a informat managerul unitatii medicale, dr. Alexandru Calancea.El a precizat ca joi dimineata, la ora 7:30, o pacienta in varsta de 17 ani, provenind dintre refugiatii sositi in tara…

- Medici de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, alaturi de colegi de-ai lor din Iasi, au prelevat, duminica, mai multe organe de la un barbat aflat in moarte cerebrala. ‘In dimineata zilei de duminica, echipe medicale sosite din Iasi si Bacau au reusit o operatie de prelevare de organe de la un pacient…

- Transplantul inseamna viața. Chiar și atunci cand durerea pierderii unui copil ii impietrește pe parinți. La Cluj, o mama și un tata și-au pierdut fiica de 15 ani in urma unui accident. Dar au gasit puterea de a dona organele ei.

- La Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava a avut loc joi noapte prima prelevare de organe din pandemie. Au fost prelevate ficatul și cornea de la un pacient aflat in moarte cerebrala in sectia de ATI a Spitalului Judetean “ Sf. Ioan cel Nou “ Suceava și trimise la București.…