Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Maramureș, 31 ianuarie! Val de decese cauzate de COVID-19. Noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele…

- Accident grav in Baia Mare. Doua persoane ranite in urma impactului. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Ieri, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit…

- Un nou atentat terorist. Sunt cel puțin 14 morți si zeci de raniti ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Cel putin 14 soldati afgani au murit in urma exploziei unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului.…

- Doisprezece persoane au murit, iar alte 12 au fost ranite intr-o coliziune intre o semiremorca si un minibuz, pe o autostrada. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Accidentul s-a produs in regiunea Samara, la aproximativ 730 de…

- Alerta in Europa! O alta țara iși inchide granița. Nu au voie sa iasa din țara 15 zile ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Europa, motiv pentru care unele țari au decis sa-și…

- Germania, restrictii de calatorie. Isi inchide portile in fata mai multor tari, din cauza noilor tulpini de Covid-19 ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Germania, restrictii de calatorie. Masurile ar fi initial in vigoare pana…

- Unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare, elucidat dupa mai bine de 50 de ani ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Astronomii au gasit explicația pentru unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare. Oferta de nerefuzat…

- Povestea de dragoste la Borșa, transformata in ring de box! Vezi ce a pațit soțul la finalul primei reprize! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte de nerefuzat Vacante 2021 In dimineața de 25 ianuarie 2021, in…