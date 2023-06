Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea medicala precizeaza ca incidentul s-a intamplat in seara de 1 iunie, iar pacientul fusese internat cu o zi in urma, cu o plaga fronto-parietala dreapta, care a fost suturata in cadrul unitații de primiri urgențe, potrivit Rador. Examenul tomografic a evidențiat și fisurarea cutiei craniene,…

- In perioada 17-19 mai, la Budva, in Muntenegru, se desfașoara lucrarile celei de-a X-a Sesiuni Plenare a Adunarii Parlamentare a SEECP (Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est). Delegația Parlamentului Romaniei la acest eveniment este condusa de Vasile Nagy, deputat de Arad. Parlamentarul aradean…

- Dr. Anica Gina, medic pediatru Spitalul Județean de Urgența Buzau: „40-50% dintre sugari și copiii mici au o carența de fier, mulți dintre ei chiar și anemie.” Intr-un interviu realizat de Biroul de Presa al Spitalului Județean de Urgența Buzau, medicul pediatru Gina Anica a vorbit despre anemia la…

- In aceasta dimineața, Biroul de Presa a transmis noi detalii cu privire la situația victimelor ajunse la Spitalul Județean de Urgența Buzau, in urma accidentului de ieri, de la ieșire din Ramnicu Sarat, pe E85 (detalii AICI ). ,,Total victime: 15, 10 venite inițial și alte 5 venite de la Spitalul din …

- Infectie nosocomiala ucigasa, 300.000 euro daune Doua zile mai tarziu, a fost operat, iar in urma interventiei i-a fost montat un tub de dren extern la nivelul capului. Desi parea ca totul merge inspre bine, o saptamana mai tarziu, a fost depistata o infectie nosocomiala. Motivul? Tubul de dren care…

- Doi conducatori auto au ajuns, astazi, la Spitalul Județean de Urgența Buzau, dupa ce mașinile pe care conduceau s-au ciocnit frontal pe Șoseaua Nordului. O zona in care moartea pandește in fiecar clipa, alegandu-și victimele din randul celor care calca mult prea tare pedala de accelerație. De-a lungul…

- CJ Dambovița desfașoara cel mai mare program investițional la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru la Spitalul Județean de Urgența Targoviște unde a ajuns aparatura medicala de ultima generație, la unitatea spitaliceasca sunt…