Medici amenințați cu cuțitele, la poarta spitalului, în București Dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina, a declarat la Antena 3 ca unii medici ai spitalului au fost amenințați cu cuțitele de catre aparținatorii pacienților diagnosticați cu COVID-19. "Noi am ținut legatura cu aparținatorii pacienților inca de acum un an. Absolut toți medicii din spital, ne-am prezentat drept pentru care toata lumea ne știe numele. Plangeri penale avem destule, ne obișnuisem oarecum cu aceasta situație.Problema este ca in ultimele doua saptamani, colegii mei au fost amenințați. Unul dintre ei, in fiecare zi, cam de zece zile. Exista niște rude, ale unei paciente,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

