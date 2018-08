Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei proceduri angajate in iulie, Iranul face apel la cei 15 judecatori permanenti ai CIJ, principalul organism judiciar al ONU, sa opreasca reimpunerea sanctiunilor americane anuntate de catre presedintele american, Donald Trump, in urma cu trei saptamani. In mai, Trump a anuntat…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, trage un semnal puternic de alarma cu privire la faptele care au ieșit la iveala dupa protestul din 10 august și susține ca președintele Iohannis are un comportament similar cu cel al lui Train Basescu.

- Un pacient in varsta de 60 de ani, cu arsuri grave, este transportat luni seara, catre Centrul de Arși din Belgia, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru astfel de misiuni. Barbatul este insoțit de o echipa medicala de la Spitalul Floreasca din Capitala, potrivit…

- Acoperișul unei case din satul Sofia, raionul Hancești, a ars parțial, iar o bucatarie de vara, cu suprafața de 18 metri patrați, a fost distrusa in totalitate de foc. Incendiul s-a produs in dimineața zilei de vineri, 3 august.

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare privind decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de creare a unei Forte militare spatiale, avertizand ca exista riscul declansarii unei noi curse a inarmarii, informeaza Mediafax.Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de…

- Noua generație se bucura de o mare atenție a parinților in vederea dezvoltarii lor, atat fi zice cat și intelectuale. Astfel, micuții ajung sa fi e angrenați in tot felul de activitați menite sa-i faca mai buni, mai deștepți și chiar „mai talentați”, deși prin defi niție talentul vine pe cale nativa.

- Incident ciudat in Franța, petrecut in urma cu cateva luni. Ultima achiziție a armatei franceze, un vultur dresat pentru a ataca dronele inamice, a fost implicata intr-un accident, in urma caruia o fetița a fost ranita.

- Instanta a respins dosarul Romgaz, in care sunt cercetati Adriean Videanu si Ioan Niculae, si l-a trimis inapoi la DIICOT. Magistratii au semnal mai multe probleme privind probele administrate si intocmirea rechizitoriului. In acest dosar, sunt cercetate infractiuni de constituire a unui grup infractional…