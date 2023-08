Medicamentul Wegovy produs de Novo Nordisk pentru pierderea în greutate are beneficii şi pentru inimă, arată un studiu Studiul in faza avansata a aratat ca pacientii care au luat Wegovy au avut o incidenta cu 20% mai mica a atacurilor de cord, a accidentelor vasculare cerebrale sau a deceselor cauzate de boli cardiace, comparativ cu cei care au luat un placebo, a informat Novo Nordisk. Acest rezultat este semnificativ mai bun decat cele 15-17 procente preconizate de investitori si analisti inainte de publicarea acestor date oficiale asteptate cu nerabdare. Rezultatele nu au fost inca revizuite de comunitatea stiintifica medicala, precizeaza Reuters. Studiul, numit SELECT, a implicat 17.500 de persoane supraponderale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

