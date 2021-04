Un medicament experimental al Pfizer pentru tratarea COVID-19 de la primele simptome ale bolii ar putea fi disponibil la sfarsitul acestui an, a anuntat directorul general al grupului farmaceutic american, Albert Bourla, informeaza News.ro, care citeaza CNBC.Daca studiile clinice merg bine si Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) il va aproba, medicamentul ar putea fi distribuit in SUA pana la sfarsitul anului, a declarat directorul general al Pfizer, Albert Bourla, la emisiunea ”Squawk Box” de la CNBC.Compania a inceput in martie un studiu clinic in faza preliminara care testeaza…