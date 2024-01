Stiri pe aceeasi tema

- Pastile folosite in viața de zi cu zi care te pot lasa fara permis. Medicamente care ar putea duce in eroare testele anti drog Unele pastile, banale de altfel pot genera un rezultat pozitiv la testul antidrog al polițiștilor. Este vorba despre testele anti drog care se fac de obicei la control, in trafic. …

- Testele anti-drog nu sunt precise și au mai mult un rol orientativ Sursa articolului: Medicamentele de tuse te pot lasa fara carnetul de conducere. Testele antidrog ale Poliției ar putea ieși pozitive Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consiliul superior de medicina legala (CSML) explica, intr-un material publicat pe pagina web a acestui for, care sunt motivele pentru care in urma testarilor ptivind prezenta sau absenta substantelor psihoactive in cazul soferilor exista diferente intre rezultatele negative oferite de sistemul toxicologic…

- Doctorii de la Spitalul CFR Timișoara au realizat o lista cu medicamentele ce trebuie evitate atunci cand ne urcam la volan.„Medicamentele pot fi cumparate cu sau fara rețeta si pot sa afecteze abilitațile de a conduce mașina sau utilaje grele (moto stivuitor, macara, tractor, etc). De asemenea,…

