- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in interiorul unuia dintre acestea s-a aflat un barbat incarcerat. Acesta a fost extras in…

- In aceasta seara un accident rutier s-a produs la Cluj Napoca, in urma caruia doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, o femeie fiind transportata la spital „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Branului din municipiul Cluj-Napoca.…

- In urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier pe strada Frunzișului din Cluj Napoca. Din informațiile primite, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar o femeie și un minor de 5 au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Frunzișului. „Forțele noastre au gasit la fața locului doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. Echipajul SMURD a evaluat o femeie și…

- ​​Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Apahida și Cojocna. „Forțele noastre au gasit la fața locului doua autoturisme, dintre care unul ieșit in afara parții carosabile. Din fericire, nu au…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Oașului din Cluj-Napoca. „In accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie de 47 de ani a fost evaluata…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Dezmir.„La fața locului sunt alocate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate.A fost solicitat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești din Cluj-Napoca. „Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism avariat, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie de…