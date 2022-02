Compania farmaceutica Astra Zeneca a anuntat miercuri ca medicamentul sau Saphnelo a fost aprobat de Comisia Europeana ca terapie suplimentara pentru tratamentul pacientilor adulti cu lupus eritematos sistemic moderat pana la sever (SLE), relateaza Agerpres, care citeaza dpa. Aprobarea are loc in urma recomandarii din 2021 a Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) al Agentiei Europene a Medicamentului. Evaluari ale autoritatilor de reglementare, in curs de desfasurare si in alte tari Saphnelo a primit, de asemenea, aprobarea autoritatilor de reglementare din SUA, Japonia si Canada pentru…