- Conf. dr. Ovidiu Bratu, medic primar urolog in cadrul Spitalului Militar Central din Bucuresti, detaliaza consecintele infectarii cu SARS-CoV-2 in urologie, in cadrul campaniei Asuma-ti sa fii sanatos!

- Medicamentul Remdesivir, folosit in SUA pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, ar putea ajunge, dupa omologare, și in Romania. Intr-o intervenție la Antena3, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a preconizat ca peste aproximativ o luna, pacienții cu Covid-19 din Romania vor putea beneficia de tratament…

- Ministrul a declarat ca Romania a primit o donație extrem de importanta, si anume: trei aparate de plasmafereza. Aceasta plasma se va recolta in trei centre, urmand ca ea sa fie folosita la pacienții aflati intr-o situatie critica. Asdar, a primele doua aparate care colecteaza plasma de la donatori…

- Conf. dr. Anca Pantea Stoian, Departamentul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” din Bucuresti si vicepresedinte al Comisiei Nationale de Diabet,Nutritie si Boli Metabolice din Ministerul Sanatatii, face cateva recomandari pentru pacientii cu diabet…

- UPDATE – Un numar de 1.952 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare, au fost inregistrate 192 de noi cazuri de imbolnavire. Pacientii recent confirmati cu infectie au varste cuprinse…

- Știm cum e sa primești o veste neașteptata pentru care nimic nu te putea pregati, sa te afli in fața unui moment critic și sa se schimbe totul, deodata, pentru tine și pentru cei dragi. De 28 de ani, la HOSPICE Casa Speranței suntem impreuna in cele mai grele momente ale pacientilor nostri, cu un intreg…

- Coronavirus Romania - 367 cazuri de romani confirmați pana astazi. O creștere cu 59 de cazuri noi.Coronavirus Romania. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv,…