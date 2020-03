Stiri pe aceeasi tema

- «Am vazut pe Facebook diverse postari in care se minimizeaza si se incurajeaza lipsa de responsabilitate privind situația Coronavirus in Italia cred ca am datoria civica si morala de a va descrie in cateva cuvinte situatia reala. Si va vorbesc in calitate nu doar de cetațean roman stabilit in Italia…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a oferit in aceasta seara informații actualizate despre situația masurilor luate pentru combaterea Covid-19, la nivelul județului Cluj, in 16 martie. Prefectul a precizat ca sute de probe, din toata Transilvania, așteapta sa fie testate. In prezent, doar 70…

- Ziarul Unirea 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus): 19 noi cazuri, in 12 judete si municipiul Bucuresti. Situația in țara Pana luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost…

- In plina pandemie de coronavirus, declanșata la nivel mondial, iar cazurile de imbolnaviri cresc alarmant și in Romania, pana in prezent s-au inregistrat 97 de cazuri cu Covid-19, Alina Eremia și-a transmis și ea ingrijorarea legata de acest subiect, intr-o postare pe pagina oficiala de Instagram. Citește…

- Primaria Cluj-Napoca este în panica totala dupa ce casierita este suspectata de coronavirus si a fost trimisa acasa de sefa ei care se ocupa si de serviciul de parcari. Femeia a provocat un adevarat haos în institutie în aceasta dimineata, iar linistea care domnea în Primaria…

- Guvernul finlandez recomanda anularea tuturor evenimentelor publice cu mai mult de 500 de participanti pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a declarat joi premierul Sanna Marin, al carei guvern se pregateste pentru un scenariu in care circa o treime din populatia Finlandei ar ajunge sa fie…

- ​Firmele din România vor putea beneficia gratuit de soluții digitale puse la dispoziție de o companie IT româneasca pentru a facilita lucrul angajaților de acasa, în vederea prevenirii raspândirii coronavirusului COVID-19. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Campania "Fii informat, nu panicat!", prin care Publika TV aduce la cunostinta informatii de ultima ora privind situatia provocata de Covid -19, la nivel mondial dar si national, este apreciata de medici si specialistii din domeniu.