Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, avertizeaza ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului, informeaza News.ro. Valeriu Gheorghita…

- Romania se afla la debutul valului al patrulea al pandemiei de COVID-19, iar vaccinarea cu a treia doza de vaccin ar putea incepe in luna septembrie, la 8 luni de la debutul campaniei de vaccinare, pentru personalul medical, persoanele cu varsta de peste 65 de ani sau aflate in evidența cu boli cronice,…

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Exista…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca in ultimele doua saptamani, la persoanele sub 40 de ani, „exista o creștere de circa 120% a numarului de cazuri” și avertizeaza ca la jumatatea lunii septembrie Romania ar putea avea peste 1.500 de cazuri noi de…

- Șeful Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid susține ca aproximativ 44% din populația Romaniei are imunitate la Covid, dupa ce persoanele au trecut prin boala sau s-au vaccinat. Medicul militar, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca, la nivel national,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a spus ca la nivel national, potrivit celei mai recente estimari, 44% din populatie s-a imunizat impotriva COVID-19, iar in Cluj, Ilfov si Bucuresti, procentul este de peste 60%.

- In Florești, județul Cluj, s-au vaccinat cele mai multe persoane la nivel de comuna, afirma coordonatorul campaniei naționale de vaccinate impotriva Covid - 19, Valeriu Gheorghița. In municipiul București rata de acoperire vaccinala din populația eligibila a depașit 45%. „Peste 1.000 de comune…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 1.903 persoane cu varste de 12-15 ani. Cele mai multe in București - 494, Cluj - 178, Ilfov - 140 de persoane” a anunțat, joi, Valeriu Gheorghița.De asemenea, șeful CNCAV a precizat ca, in acest caz, „in platforma de vaccinare, optimizata, sunt programate 4.173…