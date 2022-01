Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Amin Zahra de la Timisoara a transmis, joi, un mesaj la finalul ultimei garzi din acest an. El afirma ca 2021 a fost anul in care a vazut moarte in jurul sau in fiecare zi, iar multe dintre decese puteau fi prevenite. Medicul face din nou apel la vaccinare, cea mai sigura varianta impotriva…

- Libraria La Doua Bufnite din Timisoara va gazdui vineri, de la ora 18.30, in cadrul unui program special de evenimente - cu prilejul sarbatoririi a cinci ani de existenta a librariei -, lansarea volumului de proza scurta „Oameni in trening” de Robert Serban, aparut de curand la editura Polirom, potrivit…

- Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Medic roman despre „tupeul” pacienților nevaccinați: ”S-au tratat cu ce au gasit pe Facebook, apoi se revolta ca stau in UPU cu zilele” Un medic din Timisoara s-a plans…

- La 6 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, epidemiologul Octavian Jurma acuza autoritațile ca nu au invațat nimic și permit ca o astfel de tragedie sa se repete de multipe ori, in multiple forme. Ca argument, Jurma prezinta bilanțul infiorator al ultimele 7 zile: 3,072 de decese, echivalentul…

- Exista diferențe insemnate intre cum sunt afectați plamanii unui pacient infectat cu COVID, dar care s-a vaccinat impotriva virusului, și cei ai unuia nevaccinat și bolnav, atrage atenția miercuri directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara,…

- E posibil ca acest weekend sa fie motivul pentru care vom mai sta in acest infern inca o saptamana, spune medicul epidemiolog Octavian Jurma, care este de parere ca decizia de a introduce abia de luni restricțiile ne poate costa „multe vieți”. Octavian Jurma spune ca nici nu vrea sa se gandeasca cat…

- Medicul israelian Amin Zahra de la Spitalul Județean din Timișoara ii pune la zid pe cetațenii care iau in deradere pandemia, dar și pe politicieni. Pentru a descrie cu adevarat ce se intampla in spitale, doctorul da exemplul unei mame internate, care a cerut disperata sa mearga acasa sa-și vada copilul.…