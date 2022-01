Stiri pe aceeasi tema

- Imunitatea colectiva obținuta prin boala va participa in mod clar la obținerea unei imunitați de turma care sa intrerupa lanțul de transmitere a virusului, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. „Daca aceasta varianta va determina forme ușoare de boala și va avea o contagiozitate…

- Acum un an, Romania primea primele doze de vaccin impotriva Covid. Era anuntul mult-asteptat, dupa o perioada in care in lupta cu virusul, medicii aveau prea putine arme. Ce a urmat insa, este greu de explicat.

- Medicul primar de ATI Radu Țincu, de la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, a avertizat ca in acest moment, avem o singura posibilitate de a opri transmiterea super variantei Omicron, mai ales ca știm mult prea puține lucruri despre agresivitate, transmitere, dar și puterea de a eluda acțiunea…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: PRECAUȚIE MAXIMA, daca mutațiile variantei Omicron schimba conformația The post Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: PRECAUȚIE MAXIMA, daca mutațiile variantei Omicron schimba conformația proteinei de suprafața spike, este mai rezistenta…

- Ultimul semnal de alarma asupra riscului valului 5 asupra Romaniei a fost tras de medicul Radu Țincu, specialist in ATI la Spitalul Floreasca din Capitala.Cu presiunea enorma asupra sistemului sanitar a valului 4 ce va continua inca 3 saptamani, sistemul medical este copleșit de numarul inca mare de…

- Radu Țincu, medic primar Terapie Intensiva și Toxicologie la Spitalul Floreasca, susține ca tragediile repetate din spitalele din Romania scad foarte mult increderea in sistem. Declarația a fost facuta dupa...

- SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești The post SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești, mai pot sa apara pentru ca este un consum fara precedent in istoria…

- Invitat in emisiunea InSecuritate de la Aleph, dr. Radu Țincu, medic primar terapie intensiva-toxicologie susține ca, in Romania, principalul obstacol in calea gestionarii acestei pandemii a fost lipsa educației sanitare. Radu Țincu spune ca ar trebui regandita strategia de distribuție a vaccinurilor,…