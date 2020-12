Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Costin Duțu de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central Carol Davila vorbește despre situația prin care trece sistemul medical in acest moment. El se adreseaza in termeni duri negaționiștilor care au raspandit informații false despre coronavirus. Redam mai jos mesajul integral care…

- Costin Duțu, medic la la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central ”Carol Davila, a transmis, sambata, un mesaj dur celor care nu cred in existența noului coronavirus. Medicul a scris pe Facebook despre epuizarea medicilor care aproape de un an de zile lucreaza neincetat.„Le cereti medicilor comunicare.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca pandemia a scos la iveala „deficiențele structurale” din sistemul de sanatate romanesc. Seful statului a avut miercuri o noua sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. La aceasta…

- Miercuri, de la ora 13.00, are loc o noua ședința la Palatul Cotroceni in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa discute cu experții din strainatate despre masurile pentru combaterea epidemiei. La ședința urmeaza sa participe mai mulți…

- "Am solicitat date despre Bucuresti, iar aici vom avea in sapte spitale o extensie a capacitatii la ATI. Iar in urmatoarele maximum 10 zile vom avea suplimentar 123 de paturi de terapie intensiva. Autoritatile au actionat si au planuri clare", a declarat Klaus Iohannis, in timpul declaratiei de presa…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vicepresedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, prof. dr. Dorel Sandesc, si seful Sectiei…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vicepresedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Dorel Sandesc, si Seful…

- "Numarul cazurilor de astazi este evident un record, din pacate asteptat, previzibil avand in vedere situatia epidemiologica din ultimele saptamani, care ne-a demonstrat o crestere a numarului bazal de reproducere a cazurilor - peste 1 -, ceea ce inseamna ca ne plasam pe o panta ascendenta a evolutiei…